Gioacchino | significato e origine del nome

(Di martedì 26 luglio 2022) Sulle origini delesistono versioni contrastanti; potrebbe trattarsi di una forma contratta tanto di Yehoyakhin quanto di Yehoyakim, due nomi ebraici: il primo significa “stabilito da Yahweh” o “Yahweh ha stabilito”, e nell’Antico Testamento è ildi Ioiachin, un re di Giuda imprigionato a Babilonia da Nabucodonosor II; il secondo significa “innalzato da Yahweh” o “Yahweh ha innalzato”, ed è portato da un altro re, Ioiakim, padre del precedente. Nella tradizione cristiana,è ilattribuito al padre di Maria, analogamente a Imran in quella islamica. Ilsi diffuse nell’Europa cristiana durante il Medioevo proprio grazie alla venerazione verso tale figura. IlKim può in alcuni casi essere un ipocoristico della forma scandinava ...

La Nuova Bussola Quotidiana

Ebraico è pure il nome, che in base alle due possibili derivazioni ha ildi 'stabilito da YHWH' (il sacro tetragramma indicante il nome di Dio) o 'innalzato da YHWH'... i suoi sguardi stanchi, ma intensi, e alcuni brevi dialoghi ricchi di. Un ... Uno in particolare punta Paolo: e, sono tre mesi che lo cerca e finalmente l'ha trovato. Una storia d'... Santi Anna e Gioacchino Santi Anna e Gioacchino, genitori della Madonna. I Vangeli non parlano dei genitori della Madonna. La tradizione dà il nome di Gioacchino (“Dio concede”) al padre e di Anna (“grazia”) alla madre della ...