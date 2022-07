Gb: Sunak e Truss si scontrano su tasse in primo dibattito tv (Di martedì 26 luglio 2022) Uno scontro senza esclusione di colpi è stato il primo dibattitto televisivo tra l'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra degli Esteri Liz Truss che si sono affrontati ieri sera in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Uno scontro senza esclusione di colpi è stato ildibattitto televisivo tra l'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishie la ministra degli Esteri Lizche si sono affrontati ieri sera in ...

CatelliRossella : Gb: Sunak e Truss si scontrano su tasse in primo dibattito tv - Europa - ANSA - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Gran Bretagna, com’è andato il primo faccia a faccia tra Sunak e Truss: tra tasse e inflazione, la lotta per succedere… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: Dice Liz Truss che per quanto la riguarda sarebbe meglio evitare la guerra mondiale. Se fosse premier un coinvolgiment… - petergomezblog : Gran Bretagna, com’è andato il primo faccia a faccia tra Sunak e Truss: tra tasse e inflazione, la lotta per succed… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #RegnoUnito Primo confronto Sunak-Truss fra attacchi personali e scontri sulle politiche economiche -