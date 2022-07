Gas, i ministri Ue firmano accordo sul piano per ridurre i consumi. Il compromesso non soddisfa nessuno: “No a tagli imposti”, “Troppe eccezioni” (Di martedì 26 luglio 2022) Il prezzo del gas all’hub olandese di Amsterdam si è impennato fino a 193 euro al Megawattora nel giorno in cui i ministri europei dell’Energia hanno siglato a maggioranza qualificata un accordo sul piano di emergenza per far fronte al taglio delle forniture dalla Russia. L’intesa è stata trovata su un testo di compromesso rispetto a quello presentato la settimana scorsa dalla Commissione Ue. La riduzione volontaria del 15% dei consumi complessivi di gas (non solo russo) dal prossimo primo agosto fino al 31 marzo del 2023 – proposta primariamente con l’obiettivo di salvaguardare l‘industria tedesca – scatterà solo se approvata con maggioranza qualificata al Consiglio Ue o richiesta da almeno 5 Paesi membri e ci saranno molte deroghe, tra cui quella per le cosiddette “isole energetiche” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il prezzo del gas all’hub olandese di Amsterdam si è impennato fino a 193 euro al Megawattora nel giorno in cui ieuropei dell’Energia hanno siglato a maggioranza qualificata unsuldi emergenza per far fronte alo delle forniture dalla Russia. L’intesa è stata trovata su un testo dirispetto a quello presentato la settimana scorsa dalla Commissione Ue. La riduzione volontaria del 15% deicomplessivi di gas (non solo russo) dal prossimo primo agosto fino al 31 marzo del 2023 – proposta primariamente con l’obiettivo di salvaguardare l‘industria tedesca – scatterà solo se approvata con maggioranza qualificata al Consiglio Ue o richiesta da almeno 5 Paesi membri e ci saranno molte deroghe, tra cui quella per le cosiddette “isole energetiche” ...

