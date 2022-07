Gas: Baerbock, bene piano Ue, coesione nostra forza (Di martedì 26 luglio 2022) La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, oggi a Praga, ha salutato positivamente il piano di emergenza di risparmio energetico dell'Ue che, stando alla Dpa, dovrebbe essere presentato oggi. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) La ministra degli Esteri tedesca, Annalena, oggi a Praga, ha salutato positivamente ildi emergenza di risparmio energetico dell'Ue che, stando alla Dpa, dovrebbe essere presentato oggi.

