Ermal Meta | si gonfiano parti del viso e della testa | sospesi concerti Il cantautore cresciuto a Bari lo diffonde nel social network

TicketOneIT : ??Prosegue senza sosta il tour estivo di @MetaErmal ? ??Noi non vediamo l'ora di vederlo?? ??Scopri i dettagli e acqu… - ItaloTreno : Ogni sua canzone tocca il cuore e cattura l'anima. Sulla rivista di bordo di luglio Ermal Meta ci racconta i il suo… - NoiNotizie : Ermal Meta: si gonfiano parti del viso e della testa, sospesi concerti - MusicalnewsC : @famedalupi Per presentare il suo bel romanzo, Ermal aveva in programma una tappa a Peschici ed una al famoso festi… - xjorgesmile : RT @RadioSubasio: Ermal Meta deve approfondire un problema di salute... e saltano alcuni appuntamenti -

Ore non facili per il popolare cantautore di origini albanesi,. Difatti quest'ultimo ha da poco pubblicato alcune storie su instagram in cui si è mostrato tutto gonfio in faccia facendo preoccupare non poco i suoi tantissimi fan, che ovviamente si ...è stato costretto ad annullare i suoi prossimi eventi pubblici a causa di un problema di salute: su Instagram ha pubblicato prima una spiegazione su ciò che gli sta succedendo e ...Ermal Meta shock. Il cantante ha da poco pubblicato nelle storie Instagram due foto che mostrano il suo viso deturpato da un gonfiore del quale non conosce ancora la causa. Come ha spiegato contestual ...Preoccupazione per le condizioni di salute di Ermal Meta. Su Instagram il cantante si è trovato costretto ad annunciare l’annullamento di alcuni eventi pubblici ai quali avrebbe dovuto prendere parte.