Elezioni 2022, Demopolis: Fdi primo partito al 23,5% inseguito dal Pd al 22,3% (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 23,5% primo partito, con un vantaggio di oltre un punto sul partito Democratico, attestato al 22,3%. Al terzo posto, al 14,2%, la Lega di Salvini. In calo, Il Movimento 5 Stelle al 9,8% e Forza Italia al 6,5%. Azione avrebbe il 3,9%, le altre liste resterebbero per il momento al di sotto del 3%”. Lo dicono i dati del Barometro Politico dell’Istituto Demopolis a 60 giorni dal voto, su peso e trend dei partiti dopo le dimissioni del Governo Draghi. “La coalizione di Centro Destra, trainata da Fratelli d’Italia, appare oggi in vantaggio”. “La sfida per il primato nel voto per le Elezioni Politiche – spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento – sembra riguardare oggi i partiti di Giorgia Meloni e di ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 23,5%, con un vantaggio di oltre un punto sulDemocratico, attestato al 22,3%. Al terzo posto, al 14,2%, la Lega di Salvini. In calo, Il Movimento 5 Stelle al 9,8% e Forza Italia al 6,5%. Azione avrebbe il 3,9%, le altre liste resterebbero per il momento al di sotto del 3%”. Lo dicono i dati del Barometro Politico dell’Istitutoa 60 giorni dal voto, su peso e trend dei partiti dopo le dimissioni del Governo Draghi. “La coalizione di Centro Destra, trainata da Fratelli d’Italia, appare oggi in vantaggio”. “La sfida per il primato nel voto per lePolitiche – spiega il direttore di, Pietro Vento – sembra riguardare oggi i partiti di Giorgia Meloni e di ...

