Dybala “Alla Roma per vincere, qui c'è un progetto serio” (Di martedì 26 luglio 2022) Roma (ITALPRESS) – Da quando era “u picciriddu” per i tifosi del Palermo e per Maurizio Zamparini al suo approdo Alla Roma, Paulo Dybala è molto maturato. Lo stesso argentino, che questa sera sarà presentato ufficialmente al Colosseo quadrato come giocatore giallorosso, lo ha dimostrato nella prima conferenza stampa con la maglia del club capitolino. “Il progetto della Roma è solido e serio. La chiamata del mister è stata un piacere. A Mourinho ho chiesto subito ‘a cosa puntiamo?'. A entrambi piace vincere. Ho avuto la fortuna di conoscere il direttore, il presidente e suo figlio Ryan. La società mi ha dato punti di riferimento importanti, serietà ed entusiasmo. Il mio ruolo? Deve decidere Mourinho: io sono aperto a tutte le soluzioni”, ha detto ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022)(ITALPRESS) – Da quando era “u picciriddu” per i tifosi del Palermo e per Maurizio Zamparini al suo approdo, Pauloè molto maturato. Lo stesso argentino, che questa sera sarà presentato ufficialmente al Colosseo quadrato come giocatore giallorosso, lo ha dimostrato nella prima conferenza stampa con la maglia del club capitolino. “Ildellaè solido e. La chiamata del mister è stata un piacere. A Mourinho ho chiesto subito ‘a cosa puntiamo?'. A entrambi piace. Ho avuto la fortuna di conoscere il direttore, il presidente e suo figlio Ryan. La società mi ha dato punti di riferimento importanti, serietà ed entusiasmo. Il mio ruolo? Deve decidere Mourinho: io sono aperto a tutte le soluzioni”, ha detto ...

romeoagresti : #Dybala sull'addio alla #Juve: 'Credo che il direttore Arrivabene sia stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni: a… - GoalItalia : Dybala torna sull'addio alla Juventus: 'Mi hanno detto che non avrei fatto parte del progetto, non è stato un probl… - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - _LaNoce_ : RT @GoalItalia: Dybala torna sull'addio alla Juventus: 'Mi hanno detto che non avrei fatto parte del progetto, non è stato un problema econ… - Fprime86 : RT @romeoagresti: #Dybala sull'addio alla #Juve: 'Credo che il direttore Arrivabene sia stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni: avevamo… -