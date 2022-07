Dall’Inghilterra – Zielinski il West Ham pronto a chiudere | il Napoli lo libera

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 luglio 2022) IlHam èl’affare Piotrcon il. Il centrocampista verrebbe ceduto per circa 35 milioni di euro. Secondo le ultime novità che provengono direttamentein queste ore ilHam sta facendo grandi passi avanti per l’acquisto del centrocampista polacco. Le voci intorno ad una cessione del giocatore si sono intensificate in questi giorni. Giuntoli è stato chiaro nelnessuno è incedibile, quindi nemmenoche pure aveva espresso più volte la volontà di restare in azzurro. Nemmeno il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 sembra aver inciso sulla permanenza di. In Inghilterra più di una voce fa sapere che oramai il ...