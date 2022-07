Calciomercato Milan: piace Chukwemeka, c’è un primo sì (Di martedì 26 luglio 2022) A causa di un budget piuttosto limitato, i rossoneri vedono sfumare l’affare Renato Sanches e continuano a faticare per riuscire ad arrivare a De Ketelaere. Maldini, quindi, è obbligato a guardarsi attorno per cercare di portare a Milano un colpo a basso costo per rinforzare il centrocampo di mister Pioli. Nelle ultime ore, il Calciomercato del Milan si è concentrato con più insistenza su Carney Chukwemeka, 18enne centrocampista dell’Aston Villa. Per averlo, però, c’è ancora da lottare con alcune big europee. Calciomercato Milan: anche Psg e Barcellona sul talento inglese Come accade per ogni giovane, la valutazione fatta dal club proprietario del cartellino è clamorosa. Dal classe 2003, infatti, i Villans vorrebbero guadagnare una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Troppi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) A causa di un budget piuttosto limitato, i rossoneri vedono sfumare l’affare Renato Sanches e continuano a faticare per riuscire ad arrivare a De Ketelaere. Maldini, quindi, è obbligato a guardarsi attorno per cercare di portare ao un colpo a basso costo per rinforzare il centrocampo di mister Pioli. Nelle ultime ore, ildelsi è concentrato con più insistenza su Carney, 18enne centrocampista dell’Aston Villa. Per averlo, però, c’è ancora da lottare con alcune big europee.: anche Psg e Barcellona sul talento inglese Come accade per ogni giovane, la valutazione fatta dal club proprietario del cartellino è clamorosa. Dal classe 2003, infatti, i Villans vorrebbero guadagnare una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Troppi ...

