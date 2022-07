Calciomercato Fiorentina, il sostituto in difesa arriva da una big (Di martedì 26 luglio 2022) La Fiorentina viene da un ottimo campionato ed è chiamata a ripetersi. Il compito di Italiano è quello di continuare col progetto tecnico. A prescindere dalle uscite che il Calciomercato della Fiorentina prevederà, ogni giocatore andrà sostituito adeguatamente. La Viola è riuscita a sopperire all’assenza di Vlahovic grazie ad un gioco più corale, finalizzato al far segnare tutti. Ma il capitolo uscite è ancora aperto. Con Torreira sostituito da Mandragora e Odriozola tornato in Spagna, la Fiorentina rischia di dover dire addio anche a Milenkovic, seguito da Inter e Juventus e mai troppo disponibile a restare. Il serbo sembra sempre più lontano da Firenze e la Viola già lavora per sostituirlo. I nomi sul tavolo sono tanti ed il Ds si sta prendendo il suo tempo per verificarne la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Laviene da un ottimo campionato ed è chiamata a ripetersi. Il compito di Italiano è quello di continuare col progetto tecnico. A prescindere dalle uscite che ildellaprevederà, ogni giocatore andrà sostituito adeguatamente. La Viola è riuscita a sopperire all’assenza di Vlahovic grazie ad un gioco più corale, finalizzato al far segnare tutti. Ma il capitolo uscite è ancora aperto. Con Torreira sostituito da Mandragora e Odriozola tornato in Spagna, larischia di dover dire addio anche a Milenkovic, seguito da Inter e Juventus e mai troppo disponibile a restare. Il serbo sembra sempre più lontano da Firenze e la Viola già lavora per sostituirlo. I nomi sul tavolo sono tanti ed il Ds si sta prendendo il suo tempo per verificarne la ...

