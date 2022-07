Bimba morta in casa, l’autopsia: “Decesso per stenti, ora via al tossicologico”. Che cosa rischia la madre (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug — l’autopsia effettuata sul corpicino di Diana Pifferi, la Bimba di appena 18 mesi morta di stenti dopo essere stata lasciata in casa da sola per sei giorni dalla madre Alessia, non ha fornito elementi per individuare una causa precisa del Decesso. Proprio per questo, i medici hanno rilevato come sia necessario procedere ad ulteriori, più approfonditi esami solo quando avranno a disposizione dei parametri certi. Il pool di esperti, nominati dal PM titolare dell’indagine, Francesco De Tommasi, sarà quindi impegnato per le prossime settimane anche se, come trapela, l’opera non sarà agevole. La Bimba è sicuramente morta di stenti ma servono altre analisi L’unica certezza ad oggi è che la bambina sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug —effettuata sul corpicino di Diana Pifferi, ladi appena 18 mesididopo essere stata lasciata inda sola per sei giorni dallaAlessia, non ha fornito elementi per individuare una causa precisa del. Proprio per questo, i medici hanno rilevato come sia necessario procedere ad ulteriori, più approfonditi esami solo quando avranno a disposizione dei parametri certi. Il pool di esperti, nominati dal PM titolare dell’indagine, Francesco De Tommasi, sarà quindi impegnato per le prossime settimane anche se, come trapela, l’opera non sarà agevole. Laè sicuramentedima servono altre analisi L’unica certezza ad oggi è che la bambina sia ...

