ATP Umago 2022, risultati 26 luglio: agli ottavi Corentin Moutet, Franco Agamenone e Lorenzo Musetti

Oggi, martedì 26 luglio, si completa il primo turno del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis: al Plava Laguna Croatia Open, sulla terra battuta outdoor croata, avanzano al secondo turno i due azzurri impegnati, ovvero Franco Agamenone e Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti supera lo sloveno Aljaz Bedene per 6-2 3-6 6-1, mentre Franco Agamenone elimina il serbo Laslo Djere per 7-6 2-6 7-5. Lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles approfitta del ritiro del croato Dino Prizmic, giunto sul 6-4 3-0 per l'iberico. Avanti due slovacchi: Alex Molcan supera il croato Duje Ajdukovic per 6-2 7-6, mentre Norbert Gombos piega l'argentino Federico Delbonis per 6-4 5-7 6-4.

