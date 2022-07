Atalanta | test antidoping a sorpresa | positivo al nandrolone il difensore Palomino

(Di martedì 26 luglio 2022) Arriva una bruttissima notizia in casain vista dell’inizio della prossima stagione. La squadra di Gasperini è chiamata a riscattare l’ultima stagione, in particolar modo la seconda parte molto deludente. Il calciomercato non è ancora decollato, nel frattempo la dirigenza è costretta ad affrontare una situazione spiacevole. Si è subito registrato una positività al doping, prima dell’inizio del campionato di Serie A. L’argentino dell’Josè Luisha infatti fallito un controllo adi Nado Italia: la sostanza proibita è il. E’ quanto riporta l’Ansa. Il Tribunale nazionaleha sospesosu istanza della Procura di Nado Italia. L'articolo CalcioWeb.

