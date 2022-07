Alfonso Signorini al battesimo del figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 26 luglio 2022)ha raggiunto la notorietà grazie a programmi come Pechino Express, Amici e Forum. Però, la svolta è arrivata nel 2020, quando, grazie alla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha conosciuto l’amore. Da quel momento in poi, lui e l’influencernon si sono più lasciati. Nel 2022, sono diventati genitori con la nascita di Gabriele. A distanza di circa cinque mesi dal lieto evento, i due hanno deciso di festeggiare ildel bambino con un ospite d’eccezione:. Quest’ultimo ha anche tenuto un tenero discorso per omaggiare la coppia.aldel piccolo Gabriele: ecco che ruolo ha avuto La giornata di ieri, per ...