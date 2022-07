Wta ranking aggiornato al 25 luglio 2022, prime posizioni invariate: 4 italiane in top-100, sale Bronzetti (Di lunedì 25 luglio 2022) Il ranking WTA aggiornato al 25 luglio 2022 non vede particolari novità nelle prime posizioni rispetto alla scorsa settimana. Prosegue incontrastato il dominio di Iga Swiatek in vetta, con la polacca che ha quasi il doppio dei punti della seconda in classifica Anett Kontaveit. Unica variazione in top-10 il sorpasso di Garbine Muguruza in ottava posizione ai danni di Danielle Collins. Sono quattro le italiane presenti nella top-100 mondiale. Stabili Martina Trevisan e Camila Giorgi, rispettivamente al numero 24 e 29. Recupera tre posizione Jasmine Paolini, che si porta al numero 58. Il balzo in avanti più importante lo compie però Lucia Bronzetti, che grazie alla finale raggiunta a Palermo risale di 13 posizioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) IlWTAal 25non vede particolari novità nellerispetto alla scorsa settimana. Prosegue incontrastato il dominio di Iga Swiatek in vetta, con la polacca che ha quasi il doppio dei punti della seconda in classifica Anett Kontaveit. Unica variazione in top-10 il sorpasso di Garbine Muguruza in ottava posizione ai danni di Danielle Collins. Sono quattro lepresenti nella top-100 mondiale. Stabili Martina Trevisan e Camila Giorgi, rispettivamente al numero 24 e 29. Recupera tre posizione Jasmine Paolini, che si porta al numero 58. Il balzo in avanti più importante lo compie però Lucia, che grazie alla finale raggiunta a Palermo ridi 13...

