Umbria, è la migliore via green d'Italia: percorrere è tutta 'un'avventura' (Di lunedì 25 luglio 2022) In Umbria esiste una via ciclopedonale che si snoda sui binari della vecchia ferrovia: la strada regala la vista su splendidi paesaggi. Photo Credits: Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Inesiste una via ciclopedonale che si snoda sui binari della vecchia ferrovia: la strada regala la vista su splendidi paesaggi. Photo Credits: Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.com

MillaCarbo1 : La mia migliore amica è in Umbria che beve Sagrantino nonostante i 40 gradi. Orgogliosa di lei. - orvietonews : Europa, salute, ambiente. L'Uisp presenta il progetto 'SportPerTutti': 'Coesione sociale, voglia di futuro, una vit… - orvietonews : Caos calmo: Quale migliore descrizione per fotografare la situazione attuale: i politici, o presunti tali, rivanno… - alexfenice : @DarkLadyMouse @JediPerLItalia È che l’Umbria, anche nella gastronomia, non viene identificata, confinata. Come per… - orvietonews : Sì all'assestamento generale di bilancio. 'Ulteriore impulso e migliore vivibilità al territorio': Nell'annunciata… -