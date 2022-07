Ultime Notizie – A Tropea l’evento di LaC | Gratteri e Occhiuto tra gli ospiti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Anfiteatro stracolmo, un parterre did’eccezione, un grande evento. La CalabriaVisione è andata in scena sabato 23 luglio nella perla della Calabria. La seconda serata di Link,Communication Meeting, organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune die la Fondazione Magna Grecia, è stato un successo assoluto. Nella meravigliosa cornice dell’anfiteatro del Porto, LaC ha raccontato la sua nuova idea di Calabria, quella CalabriaVisione immaginata dal presidente del Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, Domenico Maduli, che è un modo diverso di intendere e narrare la Calabria, vivere e contribuire allo sviluppo della propria terra, partecipare con orgoglio. Ed è proprio per questo, per la loro CalabriaVisione, che tante personalità sono state premiate. Sono stati consegnati 22 riconoscimenti a chi con ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - sole24ore : ?? La dichiarazione è del ministro degli Esteri russo #Lavrov che ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi della Leg… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - tempoweb : “Cure urgenti”. #Putin, chi smentisce il capo della #Cia: in giro va il sosia dello #Zar #25luglio… - FuocoCinaIT : Secondo le ultime notizie pubblicate dall’Ufficio cinese d’ingegneria spaziale con equipaggio, alle ore 10:03 del 2… -

Il Sole 24 ORE

Poi guardate leriforme della Giustizia. Vi renderete conto che sono piene di riferimenti a quei personaggi. E questo succede nella totale indifferenza dell'opinione pubblica". Quanto alla sua ...E. Romagna: 3.219 casi, Campania: 2.397, Lombardia: 2.331 . Sono 23.699 i nuovi contagi rilevati da Covid - 19 nelle14 ore in Italia, per un totale di 122.550 tamponi processati (il giorno prima erano stati certificati 51.208 casi con 262.032 test) e per un conseguente tasso di positivita' al 19,3% (ieri 19,... Ucraina ultime notizie. Lavrov: obiettivo russo è estromettere il governo di Zelensky Tropea, 25 lug. (Adnkronos) - 'Le carceri italiane sono piene di pazzi che nessuno cura, sono piene di tossicodipendenti che non si cerca di ...LIGURIA - Sono 683 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria a fronte di 940 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.811 tamponi antigenici rapidi. Al momento i ...