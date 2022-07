(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – L’arrivo indei primi, sofisticati lanciarazzi multipli mobili forniti dagli americani, ha già cambiato i giochi sul terrenoguerra. Mane vorrebbe almeno un centinaio, magari dotati di munizioni a gittata più lunga, come gli Atacms (Army Tactical Missile System) che possono raggiungere obiettivi a 300 km di distanza. Washington per ora nicchia, mentre c’è chi avverte che la finestra di opportunità per sconfiggere l’invasione russa è ora. Per ora, con i quattro nuovi di cui è stato annunciato l’invio venerdì, siamo ad un totale di 16. Altri tre sistemi simili sono stati promessi da Londra e Berlino. Con queste armi, gli ucraini hanno già distrutto depositi di munizioni russi. E i risultati si sono visti subito. I bombardamenti russi sono “dieci volte ...

telodogratis : Ucraina, Himars arma della svolta: Kiev ne vuole di più ma gli Usa… - kulturjam : Zelensky ha epurato una serie di personaggi di rilievo nel suo governo. Voci insistenti segnalavano un tentativo d… - ledicoladelsud : Ucraina, Himars arma della svolta: Kiev ne vuole di più ma gli Usa… - lifestyleblogit : Ucraina, Himars arma della svolta: Kiev ne vuole di più ma gli Usa... - - GeopoliticalNe2 : #Russia #Ucraina Il Ministro della Difesa ucraino ha affermato che 50 depositi di munizioni russi sono già stati d… -

Da Biden nuovo invio armi Lanciarazziin: perché possono cambiare la guerra Per ora, con i quattro nuovi di cui è stato annunciato l'invio venerdì, siamo ad un totale di 16. ...Il sistema di lancio multiplo dei razziconcesso dalla Casa Bianca all', come fosse il Santo Graal da cui poteva discendere ogni bene e liberare anche la spada nella roccia, doveva rappresentare l'arma simbolo della Nato, ...(Adnkronos) – L’arrivo in Ucraina dei primi Himars, sofisticati lanciarazzi multipli mobili forniti dagli americani, ha già cambiato i giochi sul terreno della guerra. Ma Kiev ne vorrebbe almeno un ce ...Buongiorno, e bentornati su America-Cina per un’altra settimana a spasso fra i poli di questa newsletter: Pechino, che trascura i rapporti commerciali con Mosca; Washington, che intravede i rischi del ...