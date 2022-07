Ucraina | attacco a Kharkiv | distrutta casa della cultura e scuola

ItalyMFA : l'Italia condanna fermamente l'attacco al porto di #Odessa e chiede che venga data piena attuazione all'accordo sul… - riotta : Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate d… - Agenzia_Ansa : Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e K… - Michele7pn : RT @HSkelsen: Ugo Poletti sta spiegando a Skytg24 che i russi hanno colpito la parte del porto di Odessa in cui è ubicato il terminal della… - Nadia_hopppe1 : RT @valy_s: Quindi.. sull’attacco ad #Odessa , l’unica fonte che parla di “silos di grano colpiti” è ovviamente Ucraina… Con #Zelensky che… -

... dice lui, nella seconda metropoli dell'su cui ogni giorno si abbattono almeno tre o ... Era un ingegnere aeronautico, Dmitriy, prima dell'del Cremlino. Con la passione per le mongolfiere.... Dio non voglia, unmissilistico Icbm", ha aggiunto. Anche Crystal Rhoades, un commissario ... la posizione nei confronti della Russia nel contesto della guerra in, il commercio, il ...La Russia conferma gli impegni sulla rimozione del blocco ai prodotti agricoli, ma lancia un messaggio al popolo ucraino: “Via il regime antipopolare” ...Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - Stanotte i russi hanno attaccato Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, colpendo la casa della cultura, una scuola e altri ...