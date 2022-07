Trans Benaco | a Black Arrow la 36esima edizione della regata

GdB_it : A Venezia tutti nel bacino di San Marco, sul Garda la Trans Benaco, i giovani del Feva in Inghilterra -

Gazzetta

Black Arrow si conferma vincitore assoluto della 36esima edizione della "Cruise Race" , organizzata dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con la Canottieri Garda Salò.... che si sono svolte domenica 24 luglio in piazza Serenissima a Salò , oltre ai premi per i primi classificati per classe, sono stati assegnati anche i trofei perpetui: TROFEOCRUISE: ... Alla Trans Benaco | Vento e Vele Black Arrow si conferma vincitore assoluto della 36^ edizione della " Trans Benaco Cruise Race ”, organizzata dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con la Canottieri Garda Salò. La barca dell’ ...Black Arrow si conferma vincitore assoluto della 36^ edizione della " Trans Benaco Cruise Race ”, organizzata dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con la Canottieri Garda Salò. La barca dell’ ...