Torna Vinalia a Guardia Sanframondi (Bn), parola chiave della 29esima edizione è ‘conforto’ (Di lunedì 25 luglio 2022) Torna la magia di Vinalia e lo fa attraverso “Conforto”, parola chiave di questa XXIX edizione, in programma a Guardia Sanframondi (Bn) dal 4 al 10 agosto prossimi. Il tema della più vivace rassegna enogastronomica lo racconta Titina Pigna, Responsabile Comitato Vinalia: “Conforto, perché dopo due anni di infinita pandemia per niente archiviata, che ha ristretto i nostri orizzonti geografici ed emotivi, tra costanti venti di guerra che soffiano su vecchi e nuovi e conflitti sempre feroci e incomprensibili, ancora troppo immersi in un paralizzante dolore, abbiamo l’obbligo di dire basta, di riTornare alla convivialità e all’arte del convivere per godere del sollievo che sempre ci viene dall’aiuto che diamo e che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022)la magia die lo fa attraverso “Conforto”,di questa XXIX, in programma a(Bn) dal 4 al 10 agosto prossimi. Il temapiù vivace rassegna enogastronomica lo racconta Titina Pigna, Responsabile Comitato: “Conforto, perché dopo due anni di infinita pandemia per niente archiviata, che ha ristretto i nostri orizzonti geografici ed emotivi, tra costanti venti di guerra che soffiano su vecchi e nuovi e conflitti sempre feroci e incomprensibili, ancora troppo immersi in un paralizzante dolore, abbiamo l’obbligo di dire basta, di rire alla convivialità e all’arte del convivere per godere del sollievo che sempre ci viene dall’aiuto che diamo e che ...

InNotizia : Torna la magia di Vinalia e lo fa attraverso “Conforto”, parola chiave di questa XXIX edizione, in programma a Guar… - TeleradioNews : La più vivace rassegna enogastronomica del territorio ritorna all’impianto originario anche se con variazioni sign… - TeleradioNews : Guardia Sanframondi (BN): 'Conforto' è il tema di Vinalia in programma dal 4 al 10 agosto 2022 - Torna la magia di… - TV7Benevento : Conforto è il tema della XXIX edizione di Vinalia in programma dal 4 al 10 agosto prossimo -… - vnewsita : Torna la magia di #Vinalia a #GuardiaSanframondi dal 4 al 10 #agosto prossimi -