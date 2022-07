Terribile incidente tra due auto: coppia resta incastrata nelle lamiere (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora sangue sulle strade. Un Terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Civitavecchia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’abitacolo le persone. Leggi anche: incidente mortale sulla Roma Civitavecchia: la vittima è Lucrezia Natale, stava andando al Jova Beach Party incidente a Civitavecchia: i fatti I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9.45 in via Terme di Traiano — nei pressi di Villa Rosy — e precisamente all’incrocio della Strada Provinciale 7B. L’incidente ha coinvolto due vetture, una Fiat Punto e una Renault Scenic. Estratta dalle lamiere una coppia I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere della Scenic due persone che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora sangue sulle strade. Unstradale si è verificato questa mattina a Civitavecchia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’abitacolo le persone. Leggi anche:mortale sulla Roma Civitavecchia: la vittima è Lucrezia Natale, stava andando al Jova Beach Partya Civitavecchia: i fatti I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9.45 in via Terme di Traiano — nei pressi di Villa Rosy — e precisamente all’incrocio della Strada Provinciale 7B. L’ha coinvolto due vetture, una Fiat Punto e una Renault Scenic. Estratta dalleunaI Vigili del Fuoco hanno estratto dalledella Scenic due persone che ...

