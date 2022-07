Sì al cane in ufficio ma col patentino del ‘Buon Conduttore Cinofilo”. La decisione della grande azienda farmaceutica. L’esperta: “Risultati sorprendenti” (Di lunedì 25 luglio 2022) Sì al cane domestico in ufficio. Diversi studi hanno dimostrato che portare il cane sul luogo di lavoro, o un altro animale da compagnia, produce un miglioramento del morale delle persone, un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata, e migliora le relazioni lavorative. Ne sono convinti alla Boeringher Ingelheim, azienda farmaceutica, che ha autorizzato i propri dipendenti a portare il proprio cane al lavoro. Secondo Antonio Barge, HR Director di Boehringer Ingelheim, “La presenza dei cani in ufficio innesca una maggior disponibilità, abbatte le barriere di comunicazione, migliora i sentimenti di comunità e incoraggia l’interazione tra i collaboratori”. Ma davvero non c’è pericolo che il dipendente si distragga dalla presenza del suo cane? “Bella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Sì aldomestico in. Diversi studi hanno dimostrato che portare ilsul luogo di lavoro, o un altro animale da compagnia, produce un miglioramento del morale delle persone, un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata, e migliora le relazioni lavorative. Ne sono convinti alla Boeringher Ingelheim,, che ha autorizzato i propri dipendenti a portare il proprioal lavoro. Secondo Antonio Barge, HR Director di Boehringer Ingelheim, “La presenza dei cani ininnesca una maggior disponibilità, abbatte le barriere di comunicazione, migliora i sentimenti di comunità e incoraggia l’interazione tra i collaboratori”. Ma davvero non c’è pericolo che il dipendente si distragga dalla presenza del suo? “Bella ...

