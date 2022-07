Rinnovo Skriniar, si apre una nuova possibilità per l’Inter? (Di lunedì 25 luglio 2022) l’Inter vorrebbe ora provare a blindare il difensore slovacco dopo che il PSG non ha affondato per Skriniar Skriniar potrebbe rinnovare con l’Inter? Ci sono contatti in corso negli ultimi giorni per cercare di trovare un’intesa tra le parti, dopo il trasferimento saltato al PSG. Sky Sport ribadisce inoltre che nei prossimi giorni, offerte così importanti da parte del club francese non sono previste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022)vorrebbe ora provare a blindare il difensore slovacco dopo che il PSG non ha affondato perpotrebbe rinnovare con? Ci sono contatti in corso negli ultimi giorni per cercare di trovare un’intesa tra le parti, dopo il trasferimento saltato al PSG. Sky Sport ribadisce inoltre che nei prossimi giorni, offerte così importanti da parte del club francese non sono previste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

