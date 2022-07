sportli26181512 : Riecco Sinisa: blitz a Casteldebole per salutare il suo Bologna: Riecco Sinisa: blitz a Casteldebole per salutare i… -

Un blitz dei suoi. Con la moglie Arianna a rivedere i compagni di sempre:Mihajlovic questa mattina si è presentato a Casteldebole dopo l'allenamento e si è intrattenuto nel Centro Tecnico per circa una mezzoretta. Sorpresa e sorrisi per lui, che ha voluto tornare ..."Quando smetterò di allenare farò la guida turistica del Sant'Orsola".Mihajlovic si ripresenta davanti ai microfoni con una battuta che spiazza e fa sorridere. Ma a cuore aperto confessa di aver visto anche momenti nerissimi, nei suoi 35 giorni di ricovero in ... Riecco Sinisa: blitz a Casteldebole per salutare il suo Bologna Il tecnico arriva a sorpresa nel quartier generale rossoblù accompagnato dalla moglie Arianna e si trattiene una mezzoretta per salutare tutti ...