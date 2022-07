Nuovo volto per Piazza Guglielmo e Piazza Vittorio Emanuele, ritroveranno la loro antica bellezza (Di lunedì 25 luglio 2022) Piazza Guglielmo e Piazza Vittorio Emanuele torneranno al loro antico splendore, così come le aveva progettate l’architetto Basile. Con un intervento da 560 mila euro, finanziato dalla Regione Siciliana, la statua della Madonna dell’Immacolata e la fontana del Tritone acquisiranno la centralità architettonica in un contesto di riqualificazione e illuminazione generale. A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, soddisfatto per quella che è una vera e propria rinascita del cuore pulsante della città. Il progetto è stato portato avanti dall’assessore Pupella e dai tecnici Finella Campanella e Piero Albanese. Per quel che riguarda Piazza Guglielmo, sarà riportato alla ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 25 luglio 2022)torneranno alantico splendore, così come le aveva progettate l’architetto Basile. Con un intervento da 560 mila euro, finanziato dalla Regione Siciliana, la statua della Madonna dell’Immacolata e la fontana del Tritone acquisiranno la centralità architettonica in un contesto di riqualificazione e illuminazione generale. A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, soddisfatto per quella che è una vera e propria rinascita del cuore pulsante della città. Il progetto è stato portato avanti dall’assessore Pupella e dai tecnici Finella Campanella e Piero Albanese. Per quel che riguarda, sarà riportato alla ...

