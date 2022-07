Musetti trionfa ad Amburgo, Pietrangeli: “Un vero campione, può arrivare lontano” (Di lunedì 25 luglio 2022) Dal più grande tennista italiano nel mondo per tanti anni, all’azzurro che apre la strada verso il futuro e promette di vincere ancora. Nicola Pietrangeli fa i suoi complimenti a Lorenzo Musetti, numero 31 nel ranking mondiale dopo la vittoria all’Atp di Amburgo contro il numero 5 Alcaraz. (leggi qui) Il toscano ha vinto un grande match sul rosso e Pietrangeli dice: “Ho chiamato Musetti per fargli i complimenti, dirgli che mi ricorda noi vecchi giocatori e può arrivare ovunque. Gli ho detto bravo dieci volte”. E poi ecco una vera investitura per Musetti: “E’ stato fantastico – sottolinea Pietrangeli – ha giocato da campione. Per me è l’italiano che gioca meglio”. (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 25 luglio 2022) Dal più grande tennista italiano nel mondo per tanti anni, all’azzurro che apre la strada verso il futuro e promette di vincere ancora. Nicolafa i suoi complimenti a Lorenzo, numero 31 nel ranking mondiale dopo la vittoria all’Atp dicontro il numero 5 Alcaraz. (leggi qui) Il toscano ha vinto un grande match sul rosso edice: “Ho chiamatoper fargli i complimenti, dirgli che mi ricorda noi vecchi giocatori e puòovunque. Gli ho detto bravo dieci volte”. E poi ecco una vera investitura per: “E’ stato fantastico – sottolinea– ha giocato da. Per me è l’italiano che gioca meglio”. (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

