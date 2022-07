Morte di Mario Paciolla, dal Sudamerica nuovi dubbi sull’ipotesi suicidio (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si torna a parlare di Mario Paciolla, giornalista, attivista e volontario napoletano morto durante l’esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite, in circostanze mai del tutto chiare, il 15 luglio del 2020. Una Morte inizialmente classifica come suicidio, Mario fu ritrovato impiccato con un lenzuolo, ma, col passare del tempo, sono emersi particolari che hanno indotto a rivedere questa tesi. Il quotidiano colombiano El Espectador, come riportato dal Sindacato Giornalisti della Campania, ha pubblicato un articolo firmato dalla giornalista Claudia Julieta Duque dal titolo “Mario Paciolla: due autopsie contraddittorie e il timbro dell’impunità”, in cui rilancia l’ipotesi di un suo possibile omicidio e di una volontà di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si torna a parlare di, giornalista, attivista e volontario napoletano morto durante l’esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite, in circostanze mai del tutto chiare, il 15 luglio del 2020. Unainizialmente classifica comefu ritrovato impiccato con un lenzuolo, ma, col passare del tempo, sono emersi particolari che hanno indotto a rivedere questa tesi. Il quotidiano colombiano El Espectador, come riportato dal Sindacato Giornalisti della Campania, ha pubblicato un articolo firmato dalla giornalista Claudia Julieta Duque dal titolo “: due autopsie contraddittorie e il timbro dell’impunità”, in cui rilancia l’ipotesi di un suo possibile omicidio e di una volontà di ...

