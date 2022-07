Monza Mancuso, fatta per la cessione al Como dell’attaccante (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Monza ha trovato l’accordo con il Como per la cessione di Leonardo Mancuso: l’attaccante pronto a scendere in B Il Monza ha trovato l’accordo con il Como per la cessione di Leonardo Mancuso: l’attaccante pronto a scendere in B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio mancherebbe soltanto l’ufficialità per far iniziare la nuova avventura all’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilha trovato l’accordo con ilper ladi Leonardo: l’attaccante pronto a scendere in B Ilha trovato l’accordo con ilper ladi Leonardo: l’attaccante pronto a scendere in B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio mancherebbe soltanto l’ufficialità per far iniziare la nuova avventura all’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

