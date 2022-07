Lutto per Umberto Bossi, l’addio improvviso a una persona speciale: “Un brutto incidente” (Di lunedì 25 luglio 2022) Si chiamava Francesco Aresi e aveva 68 anni: è stato l’ex guardia del corpo e factotum di Umberto Bossi. In base alle ricostruzioni che sono state effettuate da soccorritori e dai testimoni, l’uomo si è sentito male ed è caduto in un dirupo mentre stava effettuando un’escursione con un amico sui monti di Valbondione. Aresi era nato a Gandino, nell’omonima valle, ed era il fratello di Lorenzo, presidente della Pro loco. Gli uomini del Soccorso alpino hanno recuperato la salma di Francesco Aresi dopo una lunga operazione. Il corpo dell’ex factotum di Umberto Bossi è stato portato presso la Camera del commiato di Gazzaniga. Da qualche giorno, Aresi si trovava a Valbondione, per trascorrere una vacanza in camper con la moglie, Alice Schaetzl. Le vacanze trascorrevano tranquille e Francesco Aresi non aveva mai dato segni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Si chiamava Francesco Aresi e aveva 68 anni: è stato l’ex guardia del corpo e factotum di. In base alle ricostruzioni che sono state effettuate da soccorritori e dai testimoni, l’uomo si è sentito male ed è caduto in un dirupo mentre stava effettuando un’escursione con un amico sui monti di Valbondione. Aresi era nato a Gandino, nell’omonima valle, ed era il fratello di Lorenzo, presidente della Pro loco. Gli uomini del Soccorso alpino hanno recuperato la salma di Francesco Aresi dopo una lunga operazione. Il corpo dell’ex factotum diè stato portato presso la Camera del commiato di Gazzaniga. Da qualche giorno, Aresi si trovava a Valbondione, per trascorrere una vacanza in camper con la moglie, Alice Schaetzl. Le vacanze trascorrevano tranquille e Francesco Aresi non aveva mai dato segni ...

