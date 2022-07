Lampedusa, tornano gli sbarchi. Sos del vicesindaco a Salvini: Qui c’è il caos e la Ue ci ignora (Di lunedì 25 luglio 2022) “Qui è il caos. Una trentina di sbarchi solo ieri, circa 2mila nel centro di accoglienza. Se l’Europa c’è batta un colpo, altrimenti fuori dall’Ue perché la situazione è ormai insostenibile. E’ un’invasione silenziosa”. A dirlo all’Adnkronos è il vicesindaco di Lampedusa e commissario cittadino della Lega, Attilio Lucia, dopo la raffica di sbarchi che ieri ha condotto sulla più grande delle Pelagie quasi 800 migranti. Per tutto il giorno le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno fatto la spola dal molo Favaloro. “Anche le forze dell’ordine sono stremate, non è possibile andare avanti così”, dice il leghista. Stamani all’alba gli approdi sono ripresi e in poche ore sono già 300 circa i migranti arrivati sulla più grande delle Pelagie. Con il mare piatto e le condizioni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) “Qui è il. Una trentina disolo ieri, circa 2mila nel centro di accoglienza. Se l’Europa c’è batta un colpo, altrimenti fuori dall’Ue perché la situazione è ormai insostenibile. E’ un’invasione silenziosa”. A dirlo all’Adnkronos è ildie commissario cittadino della Lega, Attilio Lucia, dopo la raffica diche ieri ha condotto sulla più grande delle Pelagie quasi 800 migranti. Per tutto il giorno le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno fatto la spola dal molo Favaloro. “Anche le forze dell’ordine sono stremate, non è possibile andare avanti così”, dice il leghista. Stamani all’alba gli approdi sono ripresi e in poche ore sono già 300 circa i migranti arrivati sulla più grande delle Pelagie. Con il mare piatto e le condizioni ...

