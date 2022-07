Il Papa col copricapo indiano chiede perdono ai nativi canadesi per gli abusi ai bambini (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Papa chiede perdono ai nativi canadesi per gli abusi e i soprusi che hanno subito. Lo fa parlando nella sua lingua, lo spagnolo. In tanti si commuovono: tra loro ci sono anche sopravvissuti agli abusi e alle violenze avvenute nelle scuole residenziali. “Giungo nelle vostre terre natie – dice il Pontefice parlando nella sua lingua, lo spagnolo – per dirvi di persona che sono addolorato. Per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione. Per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi”. Bergoglio fa riferimento a gli abusi commessi nelle scuole residenziali. Secondo le stime, circa 150 mila bambini delle Prime Nazioni sono stati obbligati a frequentare una delle 139 scuole cattoliche nel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilaiper glie i soprusi che hanno subito. Lo fa parlando nella sua lingua, lo spagnolo. In tanti si commuovono: tra loro ci sono anche sopravvissuti aglie alle violenze avvenute nelle scuole residenziali. “Giungo nelle vostre terre natie – dice il Pontefice parlando nella sua lingua, lo spagnolo – per dirvi di persona che sono addolorato. Per implorare da Dio, guarigione e riconciliazione. Per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi”. Bergoglio fa riferimento a glicommessi nelle scuole residenziali. Secondo le stime, circa 150 miladelle Prime Nazioni sono stati obbligati a frequentare una delle 139 scuole cattoliche nel ...

