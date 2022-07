Il panorama desolante dei partiti e l’obbligo per i riformisti di continuare l’agenda Draghi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sulle colonne di questo giornale Mario Lavia ha fatto un bruciante commento sulla campagna elettorale appena cominciata: fa schifo. In effetti non ha tutti torti. Lascia stupefatti che Salvini ancora si presenti circondato di simboli sacri, di barconi da affondare nel mare, di accise da abolire e da corporazioni da difendere, che Berlusconi in preda a pulsioni mitomani riproponga il programma di vent’anni fa che non ha mai realizzato, sostituendo i posti di lavoro con gli alberi e omettendo le dentiere gratis, che la Meloni continui a non sapere cosa dire su qualsiasi tema che le venga sottoposto, che Conte tenti di illudere i gonzi presentandosi come una specie di Bertinotti del XXI secolo animato dalla fiamma della giustizia sociale, che ovviamente non sa nemmeno che cosa sia; ma anche che Letta come una specie di “Italo Amleto” dica nello stesso giorno tutto e il contrario di tutto, ...