Il Chelsea si gioca la carta Lukaku: addio eccellente in casa Inter (Di lunedì 25 luglio 2022) Nell’ottica di una permanenza duratura di Big Rom a Milano, il Chelsea prova l’assalto a un big nerazzurro: il punto È stato, per lo meno in casa Inter, sicuramente il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Nell’ottica di una permanenza duratura di Big Rom a Milano, ilprova l’assalto a un big nerazzurro: il punto È stato, per lo meno in, sicuramente il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

bomberborre : @juvegreek @Piero76031014 @Ekremkonur @LFC_Hardline @LFC4Ar @King47Ynwa @lfcsalman @AnythingLFC_ @BenWebbLFC… - Amin_acm : @NonEvoluto Il tempo gioca a nostro favore fino ad un certo punto, il Chelsea non ha preso Raphinha, hanno bisogno… - FeliceRaimondo : @NonEvoluto Su di lui il tempo gioca a nostro favore. Non mi pare abbia tutto questo mercato e in Inghilterra ormai… - RobChippedEdge : gioca anche il bayern all'una e il barça alle cinque ma alle cinque è troppo tardi e se inizio a guardare quella de… - SirMattLove : @jordancs580 @ric84celo Considerando chi gioca a dx gli unici che posso permettere un’espressione del genere posson… -