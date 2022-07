Gli hacker russi colpiscono ancora: attacco all'Agenzia delle Entrate (Di lunedì 25 luglio 2022) Un nuovo attacco hacker ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, sarebbero stati sottratti 78 gigabyte di dati con un ultimatum di cinque giorni per il riscatto. È stata LockBit, un gruppo russo di hacker che operano a livello mondiale, a richiedere il pagamento per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la consueta minaccia dei pirati del dark web è quello di pubblicare i dati rubati. La Polizia Postale e i tecnici informatici stanno indagando per accertare se l'Agenzia delle Entrate sia stata effettivamente vittima di un attacco ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Un nuovoai sistemi informatici dell'. In questo caso, sarebbero stati sottratti 78 gigabyte di dati con un ultimatum di cinque giorni per il riscatto. È stata LockBit, un gruppo russo diche operano a livello mondiale, a richiedere il pagamento per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la consueta minaccia dei pirati del dark web è quello di pubblicare i dati rubati. La Polizia Postale e i tecnici informatici stanno indagando per accertare se l'sia stata effettivamente vittima di un...

infocamere : ?? I nostri paladini ??? '#CyberSecurity in Italia crescono le imprese. Negli ultimi 9 mesi +5,4%. In aumento anche… - andmar76 : @GiorgiaMeloni Ciao Giorgia volevo avvisarti che questo video è sparito dal tuo account. Se ti serve noi ne abbiamo… - pejoneresearch : Gli hacker russi utilizzano DropBox e Google Drive per sferrare i loro attacchi - MikiPanda6 : @Corriere Grandiiiiii viva gli hacker? - davidfavara1 : @HuffPostItalia Consiglio spassionato, se vi chiedono di più di quanto pensate di recuperare dai contribuenti, non… -