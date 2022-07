Francesco Totti e Ilary Blasi pronti a tornare insieme? Ecco come stanno le cose 

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’11 luglio 2022hanno annunciato, mediante un comunicato disgiunto all’Ansa, la fine del loro matrimonio durato ben 17 anni. Dal loro ventennale amore sono nati tre figli Christian, Chanel e Isabel. La coppia era in crisi già da diversi mesi e prima di giungere alla separazione il capitano ha cercato in tutti i modi di salvare la loro storia d’amore. Si vocifera chevorrebbe a tutti i costi riconquistare la moglie nonostante pare sia stata proprio lei a volere la rottura definitiva. In questi giorni uno scatto postato su Instagram daè stato letto dai fanun messaggio in codice per: vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.e ...

RaiUno : È il 27 maggio 2017, la vigilia della festa d'addio. Al centro del campo c’è Francesco @Totti, che decide di raccon… - Gio55981465 : RT @CinguettaTV: Sono davvero contento del flop di #rai1 con il film su #FrancescoTotti ' Io mi chiamo Francesco Totti'. Dopo lo sciacallag… - leggoit : Francesco Totti e la lite con Antonio Cassano: «Non ci siamo parlati per 4 anni». Il motivo - sarablackkr : RT @damons_wife_: “mi chiamo Francesco Totti. e sono il Capitano della Roma” #MiChiamoFrancescoTotti - occhio_notizie : Ascolti tv, domenica 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti vince contro The Ride – Storia di un campione… -

Di Greta Del Prete - 25/07/2022 La separazione die Ilary Blasi ha sconvolto tutti: secondo alcuni rumors, pare che il capitano non se la passi benissimo... Nelle ultime settimane non si parla d'altro: la separazione tra...Dopo la separazione da, Ilary Blasi si gode una vacanza nella villa a Sabaudia senza i fan del 'pupone' e senza il suo ex marito. Ilary Blasi, senza, sembra più in forma che mai. Dopo il comunicato ...La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto tutti: secondo alcuni rumors, pare che il capitano non se la passi ...Mi chiamo Francesco Totti documentario su Rai 1: quante puntate sono Trama, quando va in onda, Ilary Blasi nel cast, quando finisce ...