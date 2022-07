F1, Pierre Gasly: “Non abbiamo nulla da perdere nella posizione in cui siamo” (Di lunedì 25 luglio 2022) Pierre Gasly ha riportato le proprie sensazioni al termine del Gran Premio di Francia, 12mo round del Mondiale F1 2022. Il transalpino ha completato in dodicesima posizione la manifestazione casalinga, una corsa che è stata vinta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il pilota di AlphaTauri ha rilasciato ai microfoni di Canal+ nella serata di ieri: “È difficile trovare le parole in situazioni del genere. C’era tanta voglia di fare bene, resta difficile parlare quando si da tutto per ottenere un risultato. Non sempre le cose vanno come vogliamo”. Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha continuato dicendo: “abbiamo portato diversi aggiornamenti in pista. Non sempre tutte le novità regalano l’esito sperato. nella posizione in cui siamo, non ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)ha riportato le proprie sensazioni al termine del Gran Premio di Francia, 12mo round del Mondiale F1 2022. Il transalpino ha completato in dodicesimala manifestazione casalinga, una corsa che è stata vinta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il pilota di AlphaTauri ha rilasciato ai microfoni di Canal+serata di ieri: “È difficile trovare le parole in situazioni del genere. C’era tanta voglia di fare bene, resta difficile parlare quando si da tutto per ottenere un risultato. Non sempre le cose vanno come vogliamo”. Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha continuato dicendo: “portato diversi aggiornamenti in pista. Non sempre tutte le novità regalano l’esito sperato.in cui, non ...

avngrxt : pierre gasly 6 l’uomo che vorrei - _diana87 : Fatto l'insano gesto di acquistare la maglia 'liked by Pierre Gasly' che spero mi arrivi prima della partenza per V… - F1ingenerale_ : #F1 Weekend deludente per #Gasly e #Tsunoda. Queste le parole del francese #frenchgp #alphatauri #formula1 - GeroCastro22 : 5°) CARLOS SAINZ ???? - FERRARI 6°) FERNANDO ALONSO ???? - ALPINE 7°) LANDO NORRIS ???? - MCLAREN 8°) ESTEBAN OCON ???? - A… - pedrohbloureiro : @louloulouloule PIERRE GASLY SIMPLESMENTE O MAIOR BARRENSE DA F1 -