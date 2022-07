(Di lunedì 25 luglio 2022)credeva di poter trovare l’amore adei Famosi. L’arrivo diaveva fatto ben sperare, però, alla fine, la situazione ha preso una piega inaspettata. In un’intervista per il programma radiofonico Tutto può succedere, l’ex naufrago è tornato a parlare di ciò che è accaduto durante il reality show. Si è soffermato anche sull’incidente avuto al ginocchio e sul rapporto con Soleil Sorge. Potrebbe interessarti:e Guendalinaal GF Vip 7? La proposta ad Alfonso Signoriniparla del rapporto con: la veritàera uno dei concorrenti favoriti di questa edizione de ...

tuttopuntotv : Edoardo Tavassi ha rivisto Mercedesz Henger dopo L’Isola 2022: “Non convince” #isola #IsoladeiFamosi… - zazoomblog : Edoardo Tavassi dimentica Mercedesz Henger: Mi piace solo lei adesso.. - #Edoardo #Tavassi #dimentica - LadyNews_ : #GFVip 7 ultime news e anticipazioni: l'autocandidatura di Guendalina ed #EdoardoTavassi - infoitcultura : Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger si sentono dopo L'Isola dei Famosi - infoitcultura : Edoardo Tavassi, la verità sul provino per LOL -

GF Vip 7 ultime news e anticipazioni . I fratelli Guendalina eddopo l' Isola dei famosi 2022 si propongono come concorrenti della prossima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini . L'ex naufrago vip ...Parlando degli ex naufraghi ha ribadito il suo legame con, diventato un fratello più che un amico. Il più sleale per lui è stato Jeremia Rodriguez , mentre la concorrente che non ...Edoardo Tavassi, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua esperienza all’Isola dei Famosi, è stato molto amato dai ...GF Vip 7 ultime news e anticipazioni: l'autocandidatura di Guendalina ed Edoardo Tavassi dopo l'Isola dei famosi 2022.