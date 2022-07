"E' covid non infarto",torna a casa e muore. Presentata denuncia (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è recata al Pronto Soccorso, a Formia, temendo un infarto perché accusava un forte dolore al braccio sinistro e al petto. I medici l'hanno trovata positiva al covid ricollegando i dolori al virus e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è recata al Pronto Soccorso, a Formia, temendo unperché accusava un forte dolore al braccio sinistro e al petto. I medici l'hanno trovata positiva alricollegando i dolori al virus e ...

