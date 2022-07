CS | GO | s1mple sul futuro di Boombl4 | “Andrà in un roster internazionale? Non credo”

Leggi su esports247

(Di lunedì 25 luglio 2022) Secondoildel suo ex compagno di squadraquasi certamente non sarà con undi CS: GO. In un recente stream, la star di Natus Vincere ha parlato deldinel mondo degli esports e si è soffermato sulle voci che circolano sui social media. Secondo, il leader del gioco probabilmente non firmerà con un’organizzazione legata a una formazione. “Le voci dicono che si trasferirà in una squadra, ma non lo ritengo probabile”, ha detto. “Conoscendolo, nonche finirà lì”, ha aggiunto, con chiaro riferimento a G2 Esports dato che gli ultimi rumors parlavano di un ...