Che cos'è il mosciame di delfino, venduto sul mercato nero (Di lunedì 25 luglio 2022) Il mosciame di delfino è vietato dal 1989, ma si può ancora trovare clandestinamente. Legalmente, è stato sostituito dal tonno. mosciame di delfino: cos’è e prezzo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Ildiè vietato dal 1989, ma si può ancora trovare clandestinamente. Legalmente, è stato sostituito dal tonno.di: cos’è e prezzo su Donne Magazine.

borghi_claudio : @SimoneDagnini Non credo che oggi come oggi insisterei per riproporre questa pagina che pure penso sia clamorosamen… - ivanscalfarotto : Comunque la Senatrice Castellone che continua a non capire cos’è e come funziona un voto di fiducia è veramente sconcertante. - TytoAlb82433730 : RT @illatwitta: Ma quelli che oggi urlano “pericolo fascismo” dov’erano quando sinistra,M5S &co hanno dettato DPCM incostituzionali, obblig… - vaniacavi : RT @cris_cersei: @mirkot 7,5 anni in media = 20 anni in Italia ?? In problema energetico è ADESSO. Cos'ha il gas russo che non va? Schwab ha… - Walter00365070 : RT @Against_Caste: @CarloCalenda Il sondaggio che smentisce quanto dichiarato dal premier nel suo discorso al Senato: ecco cos'ha rilevato… -