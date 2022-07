Caro carburanti - Taglio delle accise | il governo ragiona su un' ulteriore proroga

(Di lunedì 25 luglio 2022) Nel pieno della bufera che lo ha investito e che ha costretto Draghi a rassegnare le dimissioni, ilha varato una minidelsui, confermando la riduzione di 30 centesimi su benzina, gasolio, Gpl e metano fino al 21 agosto, dunque solo 19 giorni oltre la scadenza prevista per il provvedimento. Secondo alcune fonti, però, l'esecutivo starebbe valutando la possibilità di posticipare ulteriormente il termine, utilizzando allo scopo il cosiddetto decreto Aiuti: la nuova scadenza verrebbe fissata dopo una quarantina di giorni, intorno alla fine di settembre. Nella speranza che, da qui ad allora, il costo dei prodotti petroliferi possa ribassare naturalmente; in caso contrario, la palla passerà all'esecutivo che si insedierà dopo le elezioni del 25 ...

MaurizioFarine : @GiorgiaMeloni Gli italiani ricordano la figuraccia di non aver chiuso i confini in tempo contro il covid con il su… - lo_spiffero : Il caro carburanti pesa anche sul trasporto pubblico #Gtt #Torino - battaglia_persa : RT @MercurioPsi: il DG #ATAC si lamenta del caro carburanti, poi i #bus stanno costantem col motore acceso ai capolinea, oltretutto inquina… - 50GENNY : RT @MercurioPsi: il DG #ATAC si lamenta del caro carburanti, poi i #bus stanno costantem col motore acceso ai capolinea, oltretutto inquina… - Violett11315738 : RT @MercurioPsi: il DG #ATAC si lamenta del caro carburanti, poi i #bus stanno costantem col motore acceso ai capolinea, oltretutto inquina… -

Nel pieno della bufera che lo ha investito e che ha costretto Draghi a rassegnare le dimissioni , il governo ha varato una mini proroga del taglio delle accise sui, confermando la riduzione di 30 centesimi su benzina, gasolio, Gpl e metano fino al 21 agosto, dunque solo 19 giorni oltre la scadenza prevista per il provvedimento. Secondo alcune fonti, ...Da affrontare c'è infatti una pesante crisi economica, tra inflazione eenergia. Per questo ...l'ipotesi di inserire una nuova proroga del taglio di 30 centesimi delle accise sui. Uno '...Attualmente la disposizione è in vigore fino al 21 agosto, ma si sta valutando l’ipotesi di estenderla fino a fine settembre ...Esci Privacy Cookie 0 Nel pieno della bufera che lo ha investito e che ha costretto Draghi a rassegnare le dimissioni, il governo ha varato una mini proroga del taglio delle accise sui carburanti, con ...