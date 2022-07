Carcasse di delfini morti lasciati a riva in Sardegna

vengono catturati al largo, sfilettati e lerigettate in mare arrivano a riva, lasciando senza parole i turisti ignari.Come quanto accaduto in Sardegna negli ultimi giorni, dove duedi, finemente sfilettate, sono state trovate sulle spiagge nei pressi di Orosei. La loro carne, infatti, verrà ...Il filetto essiccato dei cetacei arriva a valere 200 euro al chilo. Turisti inorriditi sulle spiagge di Su Barone e Bidderosa ...Carcasse di delfini uccisi e mutilati ritrovate sulle spiagge della Sardegna: “Cacciati per fare il mosciame”, denunciano i volontari che ...