Benevento | fatta per l’arrivo di La Gumina dalla Sampdoria

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per un attaccante che va ce n’è un altro che viene. Dopo l’addio a Gianluca Lapadula ilsi è assicurato le prestazioni del 26enne Antonino Lacon la formula del prestito con diritto di riscatto. Sarà lui il partner offensivo di Francesco Forte nel prossimo, impegnativo campionato di serie B. Il palermitano, una seconda punta dinamica, nello scorso torneo cadetto ha vestito la maglia del Como segnando 9 reti e fermandosi a un passodoppia cifra. La nuova coppia d’attacco giallorossa sarà attesadifficile missione di non far rimpiangere il fabbisogno di reti garantito da Lapadula, autentico valore aggiunto in seconda serie. Per il ‘bambino delle Ande’ oggi visite mediche a Villa ...

serieB123 : SerieB Ormai è fatta: nuova squadra per Lapadula, le cifre - tabellamercatob : Trattative 'calde' #Calciomercato #SerieB /2 Tutto definito per il passaggio di Lapadula dal #Benevento al… - BeneventoNews : RT @IAMCALCIOBENEVE: Benevento. Lapadula-Cagliari è fatta, pronto il sostituto dalla Samp - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Lapadula-Cagliari è fatta, pronto il sostituto dalla Samp - ottopagine : Mercato, è fatta: Lapadula al Cagliari #Benevento -

Per Clemente Mastella la presentazione del simbolo elettorale di Noi di Centro presso il Circolo Rari Nantes di Napoli è stata un modo per dettare alcune condizioni di base su ...Gianluca Lapadula vuole ripartire sempre più forte: l'ex Pescara e Milan dirà addio al Benevento per un nuovo progetto della sua carriera ...