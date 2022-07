Atp Umago | bene Zeppieri | Galan elimina Fognini | domani in campo Musetti

Eurosport_IT : BRAVO GIULIO! ?????? Sulla terra rossa di Umago Zeppieri trova la prima vittoria nel circuito ATP! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4… - Eurosport_IT : Una vittoria che Giulio Zeppieri non dimenticherà! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #CroatiaOpenUmag | #Tennis |… - Tennis_Ita : ATP 250 Umago, Fognini eliminato all'esordio da Galan - MercRF : RT @TennisWorldit: Atp Umago - Prima vittoria nel circuito maggiore per Zeppieri. Disastro Fognini: Brutta sconfitta per l'esperto tennista… -

Dopo il primo hurrà di Lorenzo Musetti all'500 di Amburgo, continua a sorridere l'Italia giovane del tennis ad, che giorno dopo giorno ha sempre più il sapore di casa per Giulio Zeppieri. Dopo aver superato le qualificazioni ...In attesa di Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del torneo, e di Lorenzo Musetti (fresco vincitore di Amburgo) il tennis italiano all'250 difesteggia subito una vittoria: Giulio Zeppieri , proveniente dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta l' argentino Pedro Cachin con il punteggio di 3 - 6 6 - 1 6 - 4 conquistando ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fabio Fognini ha ceduto il passo malvolentieri a Daniel Elahi Galan per 6-3, 5-7, 6-3, nella circostanza del primo turno del torneo Atp 250 di Umago 2022. Il tennista italiano non ha reso come da ...