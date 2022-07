Ascolti Tv 24 luglio 2022, Totti va in gol anche con il suo documentario (Di lunedì 25 luglio 2022) Ascolti tv del 24 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la prima tv del docufilm Mi chiamo Francesco Totti è stata seguita da una media di 1.840.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale5 il film ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022)tv del 24in prima serata su Rai1 la prima tv del docufilm Mi chiamo Francescoè stata seguita da una media di 1.840.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale5 il film ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - infoitcultura : Ascolti tv domenica 24 luglio 2022/ Vince il film 'Mi chiamo Francesco Totti' - infoitcultura : Ascolti Tv 24 luglio 2022, Totti va in gol anche con il suo documentario - il_Case : Ascolti TV | Domenica 24 luglio 2022. Il film su Totti 14.3% (1,8 mln) vs The Ride 12.2% (1,5 mln), Le Iene 9%, in… - Teleblogmag : Il docufilm #michiamofrancescototti vince la serata #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per esse… -