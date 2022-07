Verso le elezioni, Calenda: Pd? Parliamo del programma (Di domenica 24 luglio 2022) “Noi siamo molto favorevoli al rigassificatore di Piombino. Il Pd ha dimostrato contro. Siamo favorevoli alla revisione del reddito di cittadinanza, il Pd non si esprime. Non c’è alcuna preclusione a discutere di programmi. Ma noi partiamo da lì”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiede se Pd e Azione possano ora diventare i pilastri di un progetto progressista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 24 luglio 2022) “Noi siamo molto favorevoli al rigassificatore di Piombino. Il Pd ha dimostrato contro. Siamo favorevoli alla revisione del reddito di cittadinanza, il Pd non si esprime. Non c’è alcuna preclusione a discutere di programmi. Ma noi partiamo da lì”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo, rispondendo a chi gli chiede se Pd e Azione possano ora diventare i pilastri di un progetto progressista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

