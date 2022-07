Uomini e Donne, futuro tronista beccato con una bionda: salta il trono? (Di domenica 24 luglio 2022) Lui è Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore non scelto di Veronica Rimondi per il quale tutti a Uomini e Donne, dagli opinionisti alla redazione fino alla stessa Maria De Filippi, hanno un debole. Per questo motivo, il suo trono a settembre è dato quasi per scontato. O meglio, era dato per scontato, visto che nelle ultime ore il ragazzo è stato avvistato in atteggiamenti teneri con una ragazza bionda. Certo, questo non vuol dire che sia fidanzato con lei, ma com’è noto a Uomini e Donne si deve partecipare solo se davvero single, dunque anche un flirt passeggero potrebbe destare i dubbi della redazione e far saltare il trono. Accadrà per Andrea Della Cioppa? Staremo a vedere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) Lui è Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore non scelto di Veronica Rimondi per il quale tutti a, dagli opinionisti alla redazione fino alla stessa Maria De Filippi, hanno un debole. Per questo motivo, il suoa settembre è dato quasi per scontato. O meglio, era dato per scontato, visto che nelle ultime ore il ragazzo è stato avvistato in atteggiamenti teneri con una ragazza. Certo, questo non vuol dire che sia fidanzato con lei, ma com’è noto asi deve partecipare solo se davvero single, dunque anche un flirt passeggero potrebbe destare i dubbi della redazione e farre il. Accadrà per Andrea Della Cioppa? Staremo a vedere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

