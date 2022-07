Roma, Pellegrini: 'Importante è ripartire bene' (Di domenica 24 luglio 2022) "Stiamo lavorando, quindi può essere che manchi un po’ di lucidità nello spunto, nella forza, però direi che... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) "Stiamo lavorando, quindi può essere che manchi un po’ di lucidità nello spunto, nella forza, però direi che...

OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - OptaPaolo : 25 - Dal suo arrivo alla Juventus (2015/16), Paulo #Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area (25)… - infoitsport : Roma, Pellegrini: «Abbiamo fatto un grande lavoro» - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Quanto sei bella #Roma ????? Domanda per il Prof. @PaoloMarcacci ??. ???? Sarebbe improponibile un 4-3-3 per la Roma? In f… - TuttoASRoma24 : Roma, parla il capitano Pellegrini: “Lavoriamo bene e siamo contenti” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -

Roma, Pellegrini: "Abbiamo fatto un grande lavoro" Roma, le parole di Lorenzo Pellegrini dopo il pareggio con il Nizza: "Abbiamo fatto un grande lavoro e penso sia importante ripartire bene" Lorenzo Pellegrini ha parlato dopo l'amichevole contro il ... Mourinho sceglierà il terzetto magico ...fenomeni a qualche giocatore della Roma di oggi, però in via generale la questione è simile. Riuscirà Mourinho a trovare pesi e contrappesi per sostenere il possibile "triangolo magico" Pellegrini - ... TUTTO mercato WEB Roma, prudenza Mourinho: rinviata la prima di Dybala C’è chi dice che Mou lo abbia deciso anche perché preoccupato dai due infortuni già capitati in precampionato: Calafiori (muscolare) e soprattutto Darboe (legamento crociato del ginocchio destro nell’ ... Mourinho pensa al terzetto magico: Dybala-Pellegrini-Zaniolo dietro ad Abraham Come scrive La Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho ha mischiato molto con una girandola tra titolari e seconde linee. Josè Mourinho contro i francesi ha mischiato le carte ma sta già pensando alla for ... , le parole di Lorenzodopo il pareggio con il Nizza: "Abbiamo fatto un grande lavoro e penso sia importante ripartire bene" Lorenzoha parlato dopo l'amichevole contro il ......fenomeni a qualche giocatore delladi oggi, però in via generale la questione è simile. Riuscirà Mourinho a trovare pesi e contrappesi per sostenere il possibile "triangolo magico"- ... Roma, Pellegrini: "Grande lavoro qui, può capitare che manchi un po’ di lucidità" C’è chi dice che Mou lo abbia deciso anche perché preoccupato dai due infortuni già capitati in precampionato: Calafiori (muscolare) e soprattutto Darboe (legamento crociato del ginocchio destro nell’ ...Come scrive La Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho ha mischiato molto con una girandola tra titolari e seconde linee. Josè Mourinho contro i francesi ha mischiato le carte ma sta già pensando alla for ...