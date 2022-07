PSG, accordo raggiunto con il RB Lipsia per Mukiele (Di domenica 24 luglio 2022) Mukiele verso il PSG: c’è l’intesa per il difensore del RB Lipsia. accordo raggiunto la notte scorsa tra i due club Il PSG è vicinissimo alla firma con Mukiele. Nella serata di ieri, come riportato da Fabrizio Romano, i francesi hanno trovato l’intesa con il RB Lipsia per il difensore. La cifra si aggira attorno ai 20 milioni, molto meno di quanto richiesto dall’Inter per Skriniar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022)verso il PSG: c’è l’intesa per il difensore del RBla notte scorsa tra i due club Il PSG è vicinissimo alla firma con. Nella serata di ieri, come riportato da Fabrizio Romano, i francesi hanno trovato l’intesa con il RBper il difensore. La cifra si aggira attorno ai 20 milioni, molto meno di quanto richiesto dall’Inter per Skriniar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

